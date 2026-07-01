Российские перевозчики предупредили о новой проблеме из-за цифровизации

«АвтоГрузЭкс»: Переход на электронные документы усложнит доставку грузов автотранспортом

Внедрение с 1 сентября 2026 года сразу нескольких обязательных электронных документов при организации грузоперевозок может привести к избыточному документообороту для государственных органов и увеличить издержки бизнеса. Об этом говорится в письмах отраслевой ассоциации «АвтоГрузЭкс» в адрес министра транспорта Андрея Никитина и руководителя Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниила Егорова, которые есть в распоряжении «Ленты.ру».

Новой проблемой при цифровизации стали выбранные властями форматы заказа-заявки и поручения экспедитору. Дело в том, что в нормативной базе не заложен механизм корректировки документов.

Как пояснил президент ассоциации и совладелец транспортной компании ПЭК Вадим Филатов, нередко меняются данные о получателе груза, надо пересматривать маршрут или фиксировать оказание дополнительных услуг, но электронные документы не дают возможности сделать этого.

«В текущих условиях компании вынуждены аннулировать действующие документы и оформлять новые, что приводит к двойному документообороту, разрывает историю изменения данных, а также увеличивает нагрузку на регулирующие органы», — указал он.

Чтобы исключить такие проблемы, авторы обращения предлагают разрешить корректировку документов (маршрут, точка и время погрузки и выгрузки, характеристика груза, стоимость, иные условия) в процессе оказания услуги, оставив при этом ссылку на первоначальную версию документа со всеми деталями.

Действующее законодательство требует, чтобы при принятии груза в документах был указан его вес, габариты и упаковка. Но транспортные компании сталкиваются с погрешностями в этих характеристиках, особенно если речь идет о сборных грузах. На местах погрузки не всегда есть весы и другое оборудование, поэтому в документы вносятся приблизительные сведения, которые уже потом уточняются.

Если не перенести преимущества бумажных документов в электронный вид, то достоверность данных в ГИС «Электронные перевозочные документы» упадет, возникнут риски недостачи, повреждения груза и убытков за нарушения сроков исполнения обязательств.

Ранее президент России Владимир Путин одобрил введение нештрафуемого периода сроком до 1 марта 2027 года при переходе на электронные транспортные накладные (ЭТрН). В первые полгода действия новых правил нарушителей будут предупреждать устно.