Путин ослабил требования по накладным для перевозчиков

Путин ввел нештрафуемый период при переходе на электронные транспортные накладные

Президент России Владимир Путин в ответ на многочисленные просьбы бизнеса одобрил введение нештрафуемого периода сроком до 1 марта 2027 года при переходе на электронные транспортные накладные (ЭТрН). Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Требование использовать при перевозке грузов электронные документы станет обязательным с 1 сентября 2026 года. Однако в течение шести месяцев нарушителей будут предупреждать устно.

Накануне, 23 июня, соответствующую идею, с которой согласился Путин, подал министр транспорта Андрей Никитин. Он объяснил, что применение электронной документации необходимо для отслеживания перемещения грузов по всей стране, а это позволит иметь качественное представление о положении дел в отрасли.

Бумажные документы по-прежнему можно будет использовать для доставки специальных грузов, сделок с участием иностранных контрагентов, а также перевозок для личных нужд граждан.

Ранее сообщалось, что 11 отраслевых российских союзов производителей продуктов питания обратились в правительство с просьбой отложить на два года срок перехода на электронные документы при перевозке сельскохозяйственной и агропромышленной продукции.

Они указали, что механизм не учитывает особенности отрасли и принесет участникам рынка убытки, а также повлияет на продовольственную безопасность. В том числе участники рынка объясняли, что оформление документов в электронном виде невозможно без интернета, а он работает все менее стабильно, и в случае скоропортящихся товаров, например хлеба, дело может закончиться их пропажей и санкциями для поставщиков.