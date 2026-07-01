Россиян предупредили о схеме обмана наркокартелей при вылете со Шри-Ланки

Российский моряк заподозрил сотрудников аэропорта Шри-Ланки в перевозе наркотиков

Российский моряк предупредил соотечественников о возможной схеме обмана, которую используют наркокартели на Шри-Ланке. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Главный инженер машинного отделения, 43-летний Роман заподозрил сотрудников аэропорта Шри-Ланки в перевозе наркотиков через чемоданы пассажиров при их вылете в другие страны. Несколько дней назад он сдал вахту в стране Южной Азии и с пересадкой в Дубае прилетел в Москву. Когда мужчина разбирал свой багаж, то заметил на футболке пятна от отбеливателя. При этом россиянин не стирал вещь и не перевозил химикаты в сумке.

Роман считает, что работники авиагавани островного государства завернули в его футболку пропитанный отбеливателем сверток с наркотиками, а в Дубае их сообщники забрали посылку. По словам кинолога Надежды Кредитской, запах бытовой химии действительно отпугивает служебных собак, ищущих запрещенные вещества среди вещей туристов. Однако такой метод не является гарантией успешной переброски наркотиков между странами.

Ранее стюардесса прилетела международным рейсом с килограммом героина в багаже. Таможенники остановили гражданку Таиланда, так как в ее чемодане при сканировании были найдены «аномалии».