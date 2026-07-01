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Забота о себе
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21:02, 1 июля 2026Забота о себе

Россиян предупредили об опасности «королевы опухолей»

Онколог Ивашков: Меланому иногда обнаруживают на пятке и в глазу
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: New Africa / Shutterstock / Fotodom

Меланому не зря называют «королевой опухолей», утверждает онколог Владимир Ивашков. На YouTube-канале он объяснил россиянам опасность заболевания.

Ивашков отметил, что прогрессирование меланомы зачастую происходит стремительно. Даже маленькая черная точка может дать отдаленные метастазы в другие органы. Причем опухоль иногда обнаруживается в самых неожиданных местах, таких как пятка, подногтевое пространство и глаз, предупредил специалист.

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«Какой практический совет я могу дать? Обращаем внимание на необычные симптомы. Если вы столкнулись с быстрорастущим раком, решения принимаем тоже быстро. Не тратим время на десятки консультаций, сборы денег на лечение в другой стране. Не надо пробовать лечить такие опухоли травками, проработкой эмоций и чагой», — добавил Ивашков.

Ранее онколог Анастасия Фатьянова перечислила неочевидные симптомы рака. Так, она посоветовала начать обследование в случае беспричинной потери веса.

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