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19:18, 1 июля 2026Авто

Россиянам напомнили причину обязательной замены стеклоочистителей на машине

Автоэксперт Попов: Старые щетки портят дорогостоящее лобовое стекло
Марина Аверкина

Фото: Art_rich / Shutterstock / Fotodom

Длительное использование стеклоочистителей приводит к их неэффективности и повреждению дорогостоящего лобового стекла. Об этом RT заявил автоэксперт Дмитрий Попов.

По словам специалиста, водители часто забывают, что замена щеток — «сезонная история». А также о том, что при долгой эксплуатации они начинают плохо вычищать, а скопившиеся на резиновых лентах частицы песка или грязи могут оставлять микроцарапины на стекле. В результате оно теряет исходную прозрачность и приобретает эффект матовости.

Оптимальным вариантом будет обновление щеток дважды в год. Если такой возможности нет, минимальной достаточной периодичностью станет одна обязательная замена после зимнего сезона. Это обязательное условие из-за того, что за зиму накопилась грязь и соль, подытожил Попов.

Ранее россиянам назвали главные проблемы популярных китайских кроссоверов с пробегом. По словам эксперта Сергея Зиновьева, до сих пор можно встретить машины с очень слабой ходовой частью. Силовые агрегаты в целом демонстрируют приемлемую надежность, но ресурс турбированных моторов с алюминиевыми блоками на подержанных экземплярах внушает опасения.

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