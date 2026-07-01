Россиянам напомнили причину обязательной замены стеклоочистителей на машине

Автоэксперт Попов: Старые щетки портят дорогостоящее лобовое стекло

Длительное использование стеклоочистителей приводит к их неэффективности и повреждению дорогостоящего лобового стекла. Об этом RT заявил автоэксперт Дмитрий Попов.

По словам специалиста, водители часто забывают, что замена щеток — «сезонная история». А также о том, что при долгой эксплуатации они начинают плохо вычищать, а скопившиеся на резиновых лентах частицы песка или грязи могут оставлять микроцарапины на стекле. В результате оно теряет исходную прозрачность и приобретает эффект матовости.

Оптимальным вариантом будет обновление щеток дважды в год. Если такой возможности нет, минимальной достаточной периодичностью станет одна обязательная замена после зимнего сезона. Это обязательное условие из-за того, что за зиму накопилась грязь и соль, подытожил Попов.

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