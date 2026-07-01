Россиянам назвали главные проблемы китайских машин с пробегом

Эксперт Зиновьев: Неизбежность при владении китайским автомобилем — неполадки электроники

Машины из Китая активно заполняют российский вторичный рынок. Главные проблемы популярных кроссоверов изучил эксперт издания «За рулем» Сергей Зиновьев. Он также поделился мнением по поводу их выносливости. Но речь идет не о коррозийной стойкости металла, а живучести основных узлов и агрегатов.

По словам специалиста, до сих пор можно встретить машины с очень слабой ходовой частью. Силовые агрегаты в целом демонстрируют приемлемую надежность, но ресурс турбированных моторов с алюминиевыми блоками на подержанных экземплярах внушает опасения. Зиновьев рекомендовал обратить внимание на автомобили с чугунным блоком.

Что касается трансмиссий, то эксперт вывел свою формулу: классическая гидромеханическая автоматическая коробка передач надежнее роботизированной, а «робот» выигрывает у вариатора.

«Неизбежность при владении китайским автомобилем — неполадки электроники. В разной степени, но присущи почти всем моделям. Больше всего нареканий — на сбои медиасистем. Регулярно бунтует также система контроля давления в шинах (похоже, у многих марок общий поставщик датчиков). Эпизодически — бесключевой доступ, парктроники, контроллеры управления зарядкой аккумуляторов и прочее. А невнятные принципы работы климат-контроля некоторых доводят до прострации», — указал Зиновьев.

Он отметил, что недавно восстановленная перепрошивкой электроника зачастую выходит из строя повторно. Поэтому оптимальная стратегия для владельца — психологически принять существование с некорректно действующими или полностью бездействующими функциями. По мнению специалиста, «пользоваться всей бортовой электроникой вовсе не обязательно».

Есть и еще один нюанс: не каждая частная станция техобслуживания берется за ремонт китайских машин. Причиной тому служит расхождение реальных деталей с данными электронных каталогов запчастей, порождающее путаницу. Но начали появляться специализированные техцентры, правда, пока только в мегаполисах, подытожил автоэксперт.

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