Россиянам назвали наиболее надежные способы инвестиций

Экономист Остапкович: Банковский депозит — самый надежный инструмент вложений

Для незнакомых с фондовым рынком граждан самым надежным инструментом вложений остается банковский депозит, считает научный руководитель Центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгий Остапкович. В беседе с «Лентой.ру» он объяснил, что этот вид инвестиций позволяет не только отбить инфляцию, но и получить реальный доход.

«Если это тихий, спокойный человек, который никогда не занимался финансовыми и фондовыми рынками, то сейчас по-прежнему, несмотря на снижение, хорошо работает банковский депозит. Можно найти банки под 10–11, даже 12 процентов. При инфляции в 5,6 процента вы отбиваете инфляционный фон и еще получаете 6 процентов дохода. Это, в принципе, по международным меркам очень выгодное инвестиционное вложение», — пояснил экономист.

По его словам, такой вариант подходит тем, кто хочет положить деньги и спокойно забрать их через год. Для более квалифицированных вкладчиков, разбирающихся в фондовых индексах и бумагах, существуют более доходные инструменты, но они требуют регулярного отслеживания котировок, уточнил специалист.

Промежуточным вариантом между депозитом и фондовым рынком Остапкович назвал облигации федерального займа.

«ОФЗ, особенно с длинным сроком, иной раз идут под 12, 13, 14, есть даже 15 процентов. Если человек полностью доверяет государству, а я думаю, основная масса именно такая, то можно вкладывать в ОФЗ. Теоретически проиграть там невозможно. Если хочешь спокойствия — положи на депозит и отдыхай. Если готов следить за динамикой — можно найти хорошие бумаги под 15–20 процентов», — заключил он.

Ранее член РАСО и экспертного совета АФД по развитию внебиржевого финансового рынка Андрей Лобода рассказал, что вероятнее всего, в начале июля доллар в России будет стоить 76-80 рублей. Что касается евро, то его котировки составят 86-91 рубль. Китайской валюте Лобода предсказывает курс в 11,2-11,9 рубля.