Рютте попытался оправдать украинские дроны над странами НАТО

Рютте объяснил появление украинских БПЛА над странами НАТО отклонением от курса

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте объяснил появление украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над странами НАТО отклонением от курса. Его слова прозвучали в интервью Financial Times (FT).

«Украина не использует воздушное пространство НАТО преднамеренно. Иногда такие беспилотники могут отклоняться от курса. (...) Это может происходить по многим причинам, например, из-за радиоэлектронного подавления или по другим причинам», — заявил Рютте.

Генсек НАТО подчеркнул, что возможность преднамеренного использования Украиной воздушного пространства стран альянса для ударов по России «даже не рассматривается».

Ранее сообщалось о нескольких инцидентах с беспилотниками Вооруженных сил Украины (ВСУ) над странами Балтии: 8 июня истребители стран НАТО сбили БПЛА в воздушном пространстве Латвии. До этого, 20 мая, военные самолеты альянса уничтожили беспилотник над Литвой.