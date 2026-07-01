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14:21, 1 июля 2026Россия

Шесть красных папок заметили на совещании Путина с Совбезом

На совещании Путина с Совбезом заметили шесть красных папок
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

На совещании президента России Владимира Путина с Советом безопасности заметили шесть красных папок. Внимание на них обратил Telegram-канал RIA_Kremlinpool.

Совещание проходило в очном формате. На кадрах видно, что на столе перед некоторыми членами Совбеза лежат красные папки, содержание которых неизвестно. Также одну такую папку держит в руках глава государства.

Как следует из слов Путина, на встрече обсуждались вопросы социально-экономического развития Калининградской области.

Ранее Путин заявил, что при создании угроз Калининградской области Россия будет их уничтожать. Он добавил, что угрозы Калининграду будут чреваты крупномасштабным конфликтом.

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