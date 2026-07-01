СК отреагировал на опрокинутый автобус с 27 детьми в российском регионе

СК возбудил дело после опрокидывания автобуса с 27 детьми из-за ДТП с женщиной за рулем

Под Красноярском возбудили уголовное дело после ДТП россиянки с автобусом, перевозившим 27 детей в детский летний лагерь. В результате аварии пострадали два человека. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Главное следственное управление Следственного комитета (СК) России по Красноярскому краю и Хакасии.

Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей»). Сейчас на месте происшествия работают следователи.

Как сообщает Telegram-канал «112», Все произошло на трассе «Саяны». Женщина, управлявшая легковым автомобилем Kia уснула за рулем и едва не устроила лобовое столкновение с автобусом. Она выехала на встречную полосу. В этот момент водитель автобуса резко вывернул руль и съехал в кювет, чтобы избежать столкновения. После этого автобус с детьми опрокинулся.

В результате пострадали один ребенок и сопровождающий. Они обратились за медицинской помощью.

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