СК отреагировал на опрокинутый автобус с 27 детьми в российском регионе

Под Красноярском возбудили уголовное дело после ДТП россиянки с автобусом, перевозившим 27 детей в детский летний лагерь. В результате аварии пострадали два человека. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Главное следственное управление Следственного комитета (СК) России по Красноярскому краю и Хакасии.
Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей»). Сейчас на месте происшествия работают следователи.
Как сообщает Telegram-канал «112», Все произошло на трассе «Саяны». Женщина, управлявшая легковым автомобилем Kia уснула за рулем и едва не устроила лобовое столкновение с автобусом. Она выехала на встречную полосу. В этот момент водитель автобуса резко вывернул руль и съехал в кювет, чтобы избежать столкновения. После этого автобус с детьми опрокинулся.
В результате пострадали один ребенок и сопровождающий. Они обратились за медицинской помощью.
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