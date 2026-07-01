Известный юморист затосковал по выступлениям в Comedy Club и КВН

Юморист Галыгин признался, что скучает по выступлениям в Comedy Club и КВН

Известный юморист и телеведущий Вадим Галыгин признался в тоске по выступлениям в КВН и шоу Comedy Club. Его слова приводит KP.RU.

«Я (...) сейчас в большей степени работаю как сценарист и продюсер. Хотя скучаю по выступлениям в Comedy Club и КВН», — сказал Галыгин.

Он объяснил, что в нынешней работе ему не хватает мгновенной реакции аудитории, в частности аплодисментов, которые он слышал во время участия в Comedy Club и КВН. «В кино они (зрители — прим. «Ленты.ру») тоже радуются, но надо специально потом идти в кинозал и за ними следить», — уточнил юморист.

Ранее стало известно, что Галыгин заработал миллионы рублей на бизнесе в России. Уточнялось, что комику принадлежат четыре компании, одна из которых занимается производством фильмов и телепередач.

Вадим Галыгин — бывший игрок команды КВН из Белоруссии. После телеигры он некоторое время был резидентом шоу Comedy Club на ТНТ, затем снимался в различных развлекательных проектах на федеральных каналах, в частности, вел собственную передачу «Время Г» на НТВ. Был режиссером, продюсером и сценаристом сериала «Галыгин.РУ» на СТС. С 2022 года ведет шоу «Фантастика» на Первом канале.