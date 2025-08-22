Звезда Comedy Club заработал сотни миллионов рублей

Бизнес юмориста, резидента популярного проекта Comedy Club на канале ТНТ Вадима Галыгина заработал сотни миллионов рублей. Об этом стало известно «Страстям».
По информации издания, комик имеет сразу три прибыльных дела в России и одно убыточное. Так, компания по производству фильмов и телепередач ООО «ВМГ» заработала в 2024 году 151,1 миллиона рублей. При этом чистая прибыль от нее составила 1,3 миллиона рублей. Бар «Давно», в котором Галыгин выступает соучредителем, принес за тот же период 55,3 миллиона рублей доходов и всего 40 тысяч рублей чистой прибыли. Еще одна компания комика, ООО «АИДА ПИОНЕР РУ», заработала 13,1 миллиона рублей с чистой прибылью в размере 120 тысяч рублей.
Таким образом, бизнес Галыгина в России в прошлом году заработал более 219 миллионов рублей, чистая прибыль — 1,46 миллиона рублей.
Еще один бизнес комика — парфюмерный магазин «ФРАГРАНС ХАНТЕР» — оказался убыточным. За прошлый год компания показала нулевые доходы и минус 169 тысяч рублей чистой прибыли.
Ранее стало известно, что Вадим Галыгин стал дедом. Павел Воля рассказал, что в 2025 году у Галыгина родился внук.