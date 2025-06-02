Звезда Comedy Club стал дедом

У 49-летнего юмориста Вадима Галыгина в 2025 году родился внук

49-летний юморист, резидент популярного проекта Comedy Club на канале ТНТ Вадим Галыгин стал дедом. Об этом стало известно в выпуске «Шоу Воли», доступном на Rutube.

Ведущий проекта Павел Воля рассказал, что в 2025 году у Галыгина родился внук. «Самое прикольное — когда ты берешь на руки малютку. Это как бы твое, но не твое», — сказал юморист.

Звезда Comedy Club добавил, что хотел бы научить внука всему хорошему, что знает сам.

Ранее стало известно, что популярный российский блогер Евгений Кулик стал отцом в третий раз. У блогера родился сын Лотерей.

До этого сообщалось, что врач и телеведущая Елена Малышева стала бабушкой в четвертый раз: летом 2024 года у Малышевой родилась внучка.