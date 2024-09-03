Малышева стала бабушкой в четвертый раз

Ведущая Елена Малышева сообщила, что летом у нее родилась внучка

Известная телеведущая и врач Елена Малышева сообщила, что стала бабушкой в четвертый раз. Об этом она написала на странице вдовы модельера Валентина Юдашкина Марины в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Малышева поздравила Юдашкину с годовщиной свадьбы ее дочери. «У меня еще и у младшего сына (Василия Малышева — прим. «Ленты.ру») этим летом родилась девочка — первый ребеночек. Что тут скажешь? Счастье! Здоровья всем нашим детям и внукам! И нам, бабушкам, тоже здоровья!» — написала телеведущая.

Ранее Малышева призналась, что для похудения прибегает к уколам. Она уточнила, что делает их в живот один раз в неделю. Какой именно препарат она использует, врач не уточнила.

Двое сыновей Малышевой переехали в США. Старший, Юрий, воспитывает троих детей — Анну, Игоря и Артура.