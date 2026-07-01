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13:38, 1 июля 2026Экономика

Состояние одного из богатейших россиян сократилось в 2026 году в полтора раза

Bloomberg: Состояние Михаила Прохорова уменьшилось в 2026-м на $5,46 млрд, до $11,1 млрд
Дмитрий Воронин

Фото: Евгения Новоженина / РИА Новости

Состояние богатейших россиян увеличилось с начала 2026 года на 4,82 миллиарда долларов. Наибольший прирост показателя — на 2,29 миллиарда, до 28,6 миллиарда долларов зафиксирован у лидирующего среди отечественных бизнесменов владельца «Северстали» Алексея Мордашова. В глобальном списке Bloomberg Billionaires Index, в который входят 500 богатейших людей планеты, он занимает 84-е место.

В российский топ-3 помимо него попали глава «Новатэка» Леонид Михельсон (состояние выросло на 1,8 миллиарда долларов, до 25,5 миллиарда), а также основатель «Еврохима» и СУЭК Андрей Мельниченко (рост на 1,71 миллиарда долларов, до 20,6 миллиарда), занимающие 97-е и 127-е места в мире соответственно.

При этом самое значительное снижение продемонстрировал когда-то лидировавший среди россиян, а в конце 2024-го еще входивший в тройку лидеров экс-совладелец «Интерроса» Михаил Прохоров. Его состояние сократилось в текущем году примерно в полтора раза — на 5,46 миллиарда долларов, до 11,1 миллиарда. Также значительные потери понес сооснователь Telegram Павел Дуров, чей показатель снизился на 2,21 миллиарда долларов, до 12,2 миллиарда.

Лидирует в списке Илон Маск, который вновь стал триллионером с состоянием 1,01 триллиона долларов.

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