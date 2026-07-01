Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
17:37, 1 июля 2026Силовые структуры

Ссора с тетей и сестрой закончилась для россиянина уголовным делом

В Свердловской области арестовали мужчину за убийство тети и сестры
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

В Свердловской области арестовали мужчину за расправу над тетей и сестрой. Об этом сообщает ТАСС.

Возбуждено уголовное дело по статье 105 («Убийство двух лиц») УК РФ.

По данным агентства, злоумышленник с помощью кухонного ножа расправился со своей тетей и двоюродной сестрой в ходе внезапно возникшего конфликта, который произошел после того, как мужчина пришел домой пьяный, и родственники стали его ругать. После преступления он скрылся с места преступления.

Сотрудники полиции обнаружили его у бывшей сожительницы. Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее сообщалось, что иностранец расправился с россиянином из-за гаража за 18 миллионов рублей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Тело звезды «Бригады» нашли в реке. Актер пропал после рыбалки с сыном

    Напавшие на российского полицейского из-за девушки извинились

    ЦБ символически понизил курсы валют

    Женщина украла 500 лотерейных билетов и выиграла три миллиона рублей

    Москвичам назвали минимальную плату за охрану квартиры

    Шаляпин вспомнил о неожиданном звонке от Пугачевой

    Сын Плющенко получил решение по переходу в сборную Азербайджана

    Борющаяся с раком Маргарита Симоньян рассказала о своем состоянии

    Климатолог оценил вероятность засухи в Москве

    В Латвии объяснили проверки документов у посетителей российского посольства

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok