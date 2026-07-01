Ссора с тетей и сестрой закончилась для россиянина уголовным делом

В Свердловской области арестовали мужчину за убийство тети и сестры

В Свердловской области арестовали мужчину за расправу над тетей и сестрой. Об этом сообщает ТАСС.

Возбуждено уголовное дело по статье 105 («Убийство двух лиц») УК РФ.

По данным агентства, злоумышленник с помощью кухонного ножа расправился со своей тетей и двоюродной сестрой в ходе внезапно возникшего конфликта, который произошел после того, как мужчина пришел домой пьяный, и родственники стали его ругать. После преступления он скрылся с места преступления.

Сотрудники полиции обнаружили его у бывшей сожительницы. Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее сообщалось, что иностранец расправился с россиянином из-за гаража за 18 миллионов рублей.