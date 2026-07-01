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20:54, 1 июля 2026Культура

Стало известно о состоянии здоровья Николая Носкова

Певец IVAN сообщил, что Николай Носков продолжил работать на фоне проблем со здоровьем
Андрей Шеньшаков

Фото: Михаил Фомичев / РИА Новости

Певец Александр Иванов, известный под псевдонимом IVAN, рассказал о состоянии здоровья заслуженного артиста России Николая Носкова. Его слова приводит «Газета.ру».

По словам Иванова, старший товарищ продолжает работать и заниматься музыкой — даже на фоне новостей о проблемах со здоровьем.

«Связь поддерживаем. Николай Иванович записывает новые музыкальные идеи на диктофон, мы продолжаем готовить релизы», — сообщил артист.

По словам Иванова, Носков внимательно слушает его новые песни и отмечает, что можно сделать лучше.

Ранее стало известно, что концерт Носкова отменили из-за состояния здоровья певца. Певец должен был выйти 1 июля на сцену одной из столичных площадок.

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