Страна БРИКС резко нарастила закупки золота из России

РИА Новости: Поставки золота из России в Индию выросли в 1,8 раза в апреле

По итогам апреля 2026 года суммарная стоимость поставок золота из России в Индию увеличилась почти вдвое в сравнении с тем же периодом 2025-го. О резком росте экспорта драгоценного металла из РФ в страну БРИКС сообщает РИА Новости со ссылкой на данные статслужбы азиатского государства.

За отчетный период отечественные экспортеры отправили в Индию золота на общую сумму 5,6 миллиона долларов. Для сравнения, в марте показатель находился на уровне 3,1 миллиона. Таким образом, за второй весенний месяц отгрузки драгметалла подскочили примерно в 1,8 раза в деньгах.

Высоким спросом в Индии также пользовалось серебро. В апреле экспорт этого драгметалла из России в азиатскую страну увеличился почти втрое год к году в денежном выражении и достиг 411 тысяч долларов.

Мировые цены на золото остаются высокими, несмотря на укрепление доллара. На этом фоне ряд центробанков стал активно наращивать долю этого драгметалла в структуре своих резервов. Подобной стратегии придерживается в том числе российский регулятор. Вместе с этим ЦБ РФ также является одним из крупнейших продавцов драгметалла среди мировых регуляторов. В начале весны Банк России уступил по этому показателю лишь Центробанку Турции.