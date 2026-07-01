Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
08:49, 1 июля 2026Экономика

Страна БРИКС резко нарастила закупки золота из России

РИА Новости: Поставки золота из России в Индию выросли в 1,8 раза в апреле
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

По итогам апреля 2026 года суммарная стоимость поставок золота из России в Индию увеличилась почти вдвое в сравнении с тем же периодом 2025-го. О резком росте экспорта драгоценного металла из РФ в страну БРИКС сообщает РИА Новости со ссылкой на данные статслужбы азиатского государства.

За отчетный период отечественные экспортеры отправили в Индию золота на общую сумму 5,6 миллиона долларов. Для сравнения, в марте показатель находился на уровне 3,1 миллиона. Таким образом, за второй весенний месяц отгрузки драгметалла подскочили примерно в 1,8 раза в деньгах.

Высоким спросом в Индии также пользовалось серебро. В апреле экспорт этого драгметалла из России в азиатскую страну увеличился почти втрое год к году в денежном выражении и достиг 411 тысяч долларов.

Мировые цены на золото остаются высокими, несмотря на укрепление доллара. На этом фоне ряд центробанков стал активно наращивать долю этого драгметалла в структуре своих резервов. Подобной стратегии придерживается в том числе российский регулятор. Вместе с этим ЦБ РФ также является одним из крупнейших продавцов драгметалла среди мировых регуляторов. В начале весны Банк России уступил по этому показателю лишь Центробанку Турции.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о секретных переговорах с участием Зеленского

    Появились данные о подготовке НАТО массированного прорыва российской ПВО

    Россиянки признались в желании получить предложение руки и сердца в аэропорту

    Лерчек пригрозила судом Отару Кушанашвили

    Германия захотела больше американского оружия

    Лучшие результаты за шесть лет показала промышленность страны — партнера России

    Президент ФИФА Инфантино сделал подарок Трампу

    Водителям назвали способ защиты от пешеходов-подставщиков

    Москвичей предупредили о второй волне летней жары

    Принц Гарри и Меган Маркл отложили визит в Великобританию из-за проблем с «безопасностью»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok