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12:49, 1 июля 2026Бывший СССР

Токаев назначил проведение выборов в Казахстане

Токаев назначил дату первых выборов в новый однопалатный парламент
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Александр Казаков / POOL / РИА Новости

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил дату первых выборов в новый однопалатный парламент республики. Его указ передает ТАСС.

«Постановляю: назначить выборы депутатов Курултая Республики Казахстан на 23 августа 2026 года», — отмечается в документе.

Помимо этого, согласно указу, Центральному избирательному комитету Казахстана дано поручение организовать подготовку и проведение выборов.

Ранее Токаев заявил, что вступление в силу новой Конституции Казахстана в среду, 1 июля, ознаменовало перестройку политической системы страны и начало новой эры в истории республики.

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