Токаев назначил проведение выборов в Казахстане

Токаев назначил дату первых выборов в новый однопалатный парламент

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил дату первых выборов в новый однопалатный парламент республики. Его указ передает ТАСС.

«Постановляю: назначить выборы депутатов Курултая Республики Казахстан на 23 августа 2026 года», — отмечается в документе.

Помимо этого, согласно указу, Центральному избирательному комитету Казахстана дано поручение организовать подготовку и проведение выборов.

Ранее Токаев заявил, что вступление в силу новой Конституции Казахстана в среду, 1 июля, ознаменовало перестройку политической системы страны и начало новой эры в истории республики.