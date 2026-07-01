ЦБ символически понизил курсы валют

Центробанк понизил курс доллара на полкопейки

Центробанк установил официальные курсы валют на четверг 2 июля. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Банк России принял решение символически снизить курс американской валюты. Стоимость доллара изменилась почти на полкопейки — с 78,2696 до 78,2652 рубля.

Также незначительно подешевел и евро, стоимость валюты понизили с 89,2743 до 89,1754 рубля.

Китайский юань за минувшие сутки также стал дешевле. Стоимость упала на 1 копейку — с 11,4932 до 11,4842 рубля.

Директор по инвестициям АО «Астра Управление Активами» Дмитрий Полевой рассказывал, что говорить о начале устойчивого курсового тренда пока рано. По его прогнозу, стоимость рубля продолжит колебаться, несмотря на решение Банка России в восемь раз — с 4,62 до 0,58 миллиарда рублей — сократить продажи валюты во втором полугодии.