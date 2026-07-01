Симоньян рассказала о ежеминутных угрозах и покушении беспилотником

Главред RT Маргарита Симоньян рассказала, что на нее было совершено три покушения

Главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян заявила, что на нее было совершено три покушения. Об этом она рассказала в интервью китайскому порталу «Гуаньча».

«Угрозы мне поступают ежеминутно. На меня было три покушения, одно из них — беспилотником», — сообщила Симоньян. Она добавила, что на нее готовились еще два покушения, но их предотвратили.

«Ну что поделать? Так устроен этот мир. (...) Поскольку я начинала военкором, мне это привычно. На войне как на войне. Мне привычно, что это твоя профессия, и она связана с повышенным риском для жизни», — отметила главред RT.

В июле 2023 года сообщалось, что ФСБ предотвратила покушения на Симоньян и журналистку Ксению Собчак. Расправиться с ними намеревались члены неонацистской организации по заданию спецслужб Украины. За каждое преступление им обещали вознаграждение в размере 1,5 миллиона рублей.