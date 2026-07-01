Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
14:17, 1 июля 2026Интернет и СМИ

Симоньян рассказала о ежеминутных угрозах и покушении беспилотником

Главред RT Маргарита Симоньян рассказала, что на нее было совершено три покушения
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян заявила, что на нее было совершено три покушения. Об этом она рассказала в интервью китайскому порталу «Гуаньча».

«Угрозы мне поступают ежеминутно. На меня было три покушения, одно из них — беспилотником», — сообщила Симоньян. Она добавила, что на нее готовились еще два покушения, но их предотвратили.

«Ну что поделать? Так устроен этот мир. (...) Поскольку я начинала военкором, мне это привычно. На войне как на войне. Мне привычно, что это твоя профессия, и она связана с повышенным риском для жизни», — отметила главред RT.

В июле 2023 года сообщалось, что ФСБ предотвратила покушения на Симоньян и журналистку Ксению Собчак. Расправиться с ними намеревались члены неонацистской организации по заданию спецслужб Украины. За каждое преступление им обещали вознаграждение в размере 1,5 миллиона рублей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Ирландия отказалась от сохранения военного нейтралитета по Украине

    Живущая в США российская блогерша пожаловалась на космические цены

    Отсутствие «Шилок» на СВО объяснили

    Губернатор сообщил о пострадавших при атаке ВСУ на город в 700 километрах от границы

    Европейская инфляция неожиданно замедлилась

    Россиянку довели до психушки мошенники

    ВСУ отправили работать на кухню мобилизованного с ВИЧ, сифилисом и гнойным сепсисом

    Россиянин пробрался в квартиру и изнасиловал несовершеннолетнюю девочку

    Раскрыта цена самой дорогой квартиры в небоскребах Москвы

    Российский школьник оказался в реанимации с кровавой пеной после вейпа

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok