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11:20, 1 июля 2026Наука и техника

Украина официально законтрактовала истребители Gripen E

TWZ: Украина официально законтрактовала истребители Gripen E
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: TT News Agency / Henrik Montgomery via Reuters

Украина официально законтрактовала шведские истребители Gripen E, пишет TWZ.

По данным шведской компании Saab, речь идет о партии из 16 истребителей Gripen E, поставка которых намечена на 2029 год. Стоимость контракта составляет 2,5 миллиарда долларов. Кроме 16 истребителей Gripen E, контракт включает запасные части и сопутствующее оборудование.

«После прибытия в страну эти самолеты, вероятно, станут самым боеспособным истребителем Украины», — говорится в публикации.

До Gripen E, в 2027 году, как напоминает портал, Киев от Стокгольма получит 16 самолетов Gripen C/D.

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В мае TWZ заявило, что самолеты семейства Gripen можно считать «лучшими истребителями» для противостояния Киева с Москвой.

Вместе с Gripen украинская сторона, как отметил портал, получит ракеты Meteor, по дальности сопоставимые с ракетами, запускаемыми Су-35.

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