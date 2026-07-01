В Европе появилась «полиция шезлонгов» из-за войн туристов за лежаки

На популярном курорте Европы появилась «полиция шезлонгов» из-за постоянных войн туристов за лежаки на пляжах и у бассейнов. Об этом сообщает Inkorr.

Речь идет об испанском острове Тенерифе. Одна из отдыхающих туристок по имени Хоуп Дэвис рассказала, что около 40 человек на ее глазах бросились утром к шезлонгам. Руководство местного отеля ввело контроль за использованием шезлонгов, чтобы прекратить споры между постояльцами. При этом не уточняется, как именно «полиция» будет выполнять свою работу.

Ранее драка иностранных туристов за шезлонги в Турции попала на видео и рассмешила российских пользователей сети. На записи видно, как несколько человек столпились возле девушки, лежавшей на шезлонге у бассейна в Бодруме, и спорят.