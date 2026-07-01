Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
11:15, 1 июля 2026Бывший СССР

В Киеве объяснили желание Зеленского избраться на второй срок

УП: Желание Зеленского переизбраться объяснено «выбиванием иностранной помощи»
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Hayk Baghdasaryan / Photolure via Reuters

Желание президента Украины Владимира Зеленского переизбраться на второй срок связано с «выбиванием иностранной помощи» и отсутствием большинства на следующих парламентских выборах. Об этом пишет издание «Украинская правда».

«Нам важно, чтобы Зеленский мог выбивать у западных партнеров те ресурсы, которые они ему обещали. Потому что придет новый человек, и они все попытаются уклониться от своих обещаний», — передает издание слова входящего в верхушку власти источника.

Отмечается, что при следующих парламентских выборах «Слуга народа» не сможет набрать большинство, что заставляет Зеленского сфокусироваться на международной политике, вопросах безопасности и военных действий.

Ранее стало известно, что бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины, посол страны в Лондоне Валерий Залужный заявил Зеленскому о своих планах баллотироваться в лидеры республики.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский провел секретные переговоры в своей резиденции. Что обсуждала украинская элита?

    Закрутившая роман с экс-премьером Канады Кэти Перри снялась в откровенной фотосессии

    Уехавшая в США российская блогерша пожаловалась на медицину и назвала ее лотереей

    В России стартовали продажи доступной версии кроссовера Tenet

    Жестоко лишенный жизни студент из Омска испытывал безответную любовь

    Отец семерых детей из российского региона добился отправки на СВО

    В российском городе двухлетний ребенок упал из окна на двух человек

    Моряк из России заподозрил наркокартель в использовании его багажа для транзита наркотиков

    Российский «Шторм» спустили на воду

    Раскрыт главный сокращающий продолжительность жизни фактор

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok