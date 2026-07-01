В Петербурге пьяная женщина напала на медика скорой помощи

В Санкт-Петербурге пьяная женщина ударила фельдшера скорой помощи бутылкой по голове

В Санкт-Петербурге пьяная женщина напала на фельдшера скорой помощи, приехавшего на вызов. Об этом сообщает 78.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Известно, что 25-летний медик приехал на вызов к лежащему человеку. В этот момент его ударила 40-летняя женщина, для нападения она использовала стеклянную бутылку.

Фельдшера госпитализировали, он находится в состоянии средней тяжести. Напавшую на него женщину задержали и доставили в полицию.

Ранее стало известно, что в Нижнем Новгороде медиков скорой помощи, прибывших на вызов, избили и покусали. В отношении мужчины и женщины, напавших на бригаду, возбуждено уголовное дело.