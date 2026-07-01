Бывший главком ВСУ Валерий Залужный может представлять опасность для Владимира Зеленского на выборах, став его главным конкурентом. Об этом заявил депутат Госдумы Андрей Колесник, чьи слова приводит NEWS.ru.
«Экс-главком ВСУ в свое время был одним из самых рейтинговых политиков. Поэтому Зеленский его и убрал, отправил работать послом в Британии. Сейчас страсти поутихли, Залужный вполне может вернуться, если западные силы в этом заинтересованы, особенно британцы», — объяснил он.
При этом, считает парламентарий, Залужный не будет более адекватным политиком, чем Зеленский. Он также отметил, что сейчас экс-главком укрепил свои связи за рубежом.
Ранее российский писатель и военнослужащий Захар Прилепин заявил, что Зеленский потерпел бы поражение, если бы на Украине состоялись честные выборы. Он также отметил, что, несмотря на распространенное мнение о тотальной поддержке радикальных националистов, реальная картина могла бы оказаться иной.