Колесник: Залужный может оказаться опасным для Зеленского на выборах

Бывший главком ВСУ Валерий Залужный может представлять опасность для Владимира Зеленского на выборах, став его главным конкурентом. Об этом заявил депутат Госдумы Андрей Колесник, чьи слова приводит NEWS.ru.

«Экс-главком ВСУ в свое время был одним из самых рейтинговых политиков. Поэтому Зеленский его и убрал, отправил работать послом в Британии. Сейчас страсти поутихли, Залужный вполне может вернуться, если западные силы в этом заинтересованы, особенно британцы», — объяснил он.

При этом, считает парламентарий, Залужный не будет более адекватным политиком, чем Зеленский. Он также отметил, что сейчас экс-главком укрепил свои связи за рубежом.

Ранее российский писатель и военнослужащий Захар Прилепин заявил, что Зеленский потерпел бы поражение, если бы на Украине состоялись честные выборы. Он также отметил, что, несмотря на распространенное мнение о тотальной поддержке радикальных националистов, реальная картина могла бы оказаться иной.