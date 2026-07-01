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12:32, 1 июля 2026Бывший СССР

В России оценили значение освобождения Славянска

Панфилова: Освобождение Славянска является одним из ключевых этапов кампании в Донбассе
Наталья Анисеева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Бойцы Вооруженных сил (ВС) России перешли к системному уничтожению укрепленных позиций противника на подступах к Славянску. Освобождение этого населенного пункта считается одним из ключевых этапов кампании в Донбассе, заметила обозреватель издания «Царьград» Екатерина Панфилова.

По ее мнению, потеря Украиной Славянска станет переломным моментом в специальной военной операции (СВО). Учитывая это, командование ВС России тщательно готовится к операциям в этом районе, рассчитывая полностью расчистить путь к городу.

Российские бойцы, как и недавно в Константиновке, бьют по тепловой электростанции, которая является номинальной базой украинских операторов дронов и реактивных систем залпового огня. Также точечные удары наносятся по позициям противника, который успел глубоко укорениться в населенных пунктах района.

Ранее сообщалось, что ближайшее время могут начаться бои за Славянск и Краматорск. Военные аналитики отмечают, что это связано с ухудшающимся положением украинских войск.

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