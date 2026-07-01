Панфилова: Освобождение Славянска является одним из ключевых этапов кампании в Донбассе

Бойцы Вооруженных сил (ВС) России перешли к системному уничтожению укрепленных позиций противника на подступах к Славянску. Освобождение этого населенного пункта считается одним из ключевых этапов кампании в Донбассе, заметила обозреватель издания «Царьград» Екатерина Панфилова.

По ее мнению, потеря Украиной Славянска станет переломным моментом в специальной военной операции (СВО). Учитывая это, командование ВС России тщательно готовится к операциям в этом районе, рассчитывая полностью расчистить путь к городу.

Российские бойцы, как и недавно в Константиновке, бьют по тепловой электростанции, которая является номинальной базой украинских операторов дронов и реактивных систем залпового огня. Также точечные удары наносятся по позициям противника, который успел глубоко укорениться в населенных пунктах района.

Ранее сообщалось, что ближайшее время могут начаться бои за Славянск и Краматорск. Военные аналитики отмечают, что это связано с ухудшающимся положением украинских войск.