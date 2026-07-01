В России ответили на заявление Рютте об украинских БПЛА на территории НАТО

Депутат Толмачев: Позиция ЕС по БПЛА ВСУ на их территории доказывает их статус заказчиков

Европейский союз (ЕС) давно действует по двойным стандартам и ситуация украинскими беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) не исключение, считает депутат Госдумы Александр Толмачев. В беседе с «лентой.ру» он поделился своим мнением.

«Европейцы четко следуют русофобскому курсу. Что при этом происходит на самом деле, их не волнует. Любой дрон, который попадает на территорию западноевропейских стран, по умолчанию и без разбирательств объявляется российским. Если же очевидную украинскую принадлежность не скрыть, Европа делает вид, что ничего страшного не произошло», — заявил парламентарий.

По его словам, киевские дроны для Европы абсолютно безобидные, даже если из-за них гибнут люди и разрушается инфраструктура. Никаких санкций Киеву за такие ошибки, отмечает депутат, никто не предъявляет.

Толмачев подчеркнул, что подобная позиция ЕС — еще одно доказательство статуса Европы как одного из заказчиков всех действий киевского террористического режима.

Ранее сообщалось, что генеральный секретарь НАТО Марк Рютте объяснил появление украинских БПЛА над странами НАТО отклонением от курса. По его словам, Украина не использует воздушное пространство НАТО преднамеренно. Генсек НАТО подчеркнул, что возможность преднамеренного использования Украиной воздушного пространства стран альянса для ударов по России «даже не рассматривается».