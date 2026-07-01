В России прокомментировали подготовку НАТО массированного прорыва российской ПВО

Депутат Журавлев: Реакция на планы НАТО по прорыву ПВО России уже последовала

Реакция на планы НАТО использовать тандем ракеты большой дальности LCM Mk2 и беспилотника DELUGE для подавления каналов радиолокационных станций (РЛС) и прорыва российской противовоздушной обороны (ПВО) уже последовала на самом высоком уровне, заявил первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. Комментарием он поделился с «Лентой.ру».

«Реакция уже последовала на самом высоком уровне и носит не просто декларативный, а системный характер. Сообщается о создании универсальной эшелонированной ПВО — президент поставил задачу, чтобы она способна была поражать все типы воздушных целей. Глава Минобороны подтвердил, что во всех группировках войск уже выстроена эшелонированная система защиты от БПЛА с применением тактических перехватчиков, которая активно интегрируется в единую систему ПВО», — сказал Журавлев.

Парламентарий подчеркнул, что активно внедряются мобильные огневые группы, вооруженные FPV-перехватчиками, а также в войска поступают новые комплексы РЭБ, эффективные против сложных БПЛА.

«Активно внедряются мобильные огневые группы, вооруженные FPV-перехватчиками. Параллельно разрабатываются и поступают в войска новые комплексы РЭБ, такие как "Люстра 5-30", "Полынь-Плюс", "Медуза" и "Радон-О", эффективные против сложных БПЛА. В строй поступают системы С-500 "Прометей", способные на дальности до 600 км обнаруживать и поражать широкий спектр целей, включая крылатые ракеты типа Taurus», — отметил Журавлев.

Помимо пассивной обороны, делается также ставка на упреждающие удары по пусковым установкам, носителям и местам производства такого оружия до его применения, добавил депутат.

Ранее сообщалось, что силы НАТО возле госграницы в Карелии отработали прорыв российской ПВО, использующий сценарии последней израильско-американской кампании в Иране.