Стало известно о недавней отработке НАТО ударов по России и прорыва ее ПВО

«Известия»: Силы НАТО возле госграницы в Карелии отработали прорыв ПВО России

Силы НАТО возле госграницы в Карелии недавно отработали прорыв российской противовоздушной обороны (ПВО), использующий сценарии последней израильско-американской кампании в Иране. Об этом от неназванных источников стало известно газете «Известия».

По данным издания, маневры авиации НАТО в Финляндии вдоль границы с Россией состоялись в рамках учений «Атлантик Трайдент 25», проходящих с 16 по 27 июня. В мероприятии приняли участие более 40 самолетов военно-воздушных сил Финляндии, США, Франции и Великобритании. В маневрах были замечены разведывательные беспилотники RQ-4D Phoenix, которые, как пишет газета, впервые прибыли в Финляндию.

Параллельно с учениями «Атлантик Трайдент 25» силы НАТО провели маневры «Итакаира-2025/2», о которых альянс официально не сообщал. «Отрабатывались срочный подъем авиации в воздух, ведение воздушного боя, завоевание превосходства в воздухе, нанесение ударов по наземным объектам и прорыв систем ПВО России», — говорится в публикации.

По оценке военного эксперта Юрия Лямина, наращивание НАТО ударной группировки на границе с Россией требует усиления российских истребительной авиации и ПВО.

По словам военного эксперта Дмитрия Корнева, в случае боевых действий в данном регионе НАТО может направить против России более 70 единиц авиатехники. «Сейчас у всех летчиков стран НАТО перед глазами опыт ирано-израильского конфликта, в котором авиация четвертого и пятого поколений крайне успешно действовала совместно», — заметил специалист.

Ранее издание TWZ заметило, что ПВО Ирана в результате ударов Израиля и США полностью не ликвидирована, однако серьезно нарушена ее глобальная связность, восстановление которой займет много времени, что позволит Израилю доминировать в воздушном пространстве Ирана.