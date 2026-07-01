В России вуз впервые отменил дипломные работы из-за использования ИИ

Сочинский РУДН первым в России отменил дипломные работы из-за использования ИИ

Сочинский институт РУДН стал первым вузом в стране, который отменил процедуру защиты дипломных работ для бакалавров по направлению «Юриспруденция» из-за искусственного интеллекта (ИИ). О решении ученого совета заведения сообщает KP.RU.

В вузе отметили, что традиционный формат диплома перестал показывать реальный уровень подготовки выпускника, так как нейросети способны за несколько минут создать объемный текст с анализом судебной практики. Вместо письменной работы студентам предстоит подтверждать квалификацию устной демонстрацией правового мышления.

Главной задачей станет проверка способности выпускников принимать решения в сложных правовых ситуациях, анализировать нестандартные кейсы и применять знания на практике

Елена Легостаева исполняющая обязанности декана юридического факультета

Новые правила распространяются на бакалавров, которые поступали в 2024, 2025 и 2026 годах.

Ранее в Северном арктическом федеральном университете разрешили студентам писать дипломные работы в соавторстве с ИИ. В заведении отмечали, что при написании работы бакалавры могут сдавать текст, в котором участие нейросети составляет не более чем 40 процентов от общего объема.

