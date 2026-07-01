В российском городе в 700 километрах от границы с Украиной объявили повышенную готовность

Глава Пензы Денисов объявил о введении в городе режима повышенной готовности

В Пензе в связи с последствиями атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) ввели режим повышенной готовности. Об этом объявил глава города Олег Денисов в соцсети «ВКонтакте».

По его словам, власти провели заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, на котором был определен порядок оказания помощи по восстановлению поврежденного жилья.

Пенза расположена примерно в 700 километрах от ближайшего участка границы с Украины по прямой. Генерал-майор Владимир Попов рассказал, что беспилотники могли долететь до города через Волгу и холмистую местность Приуралья.

Об атаке ВСУ на Пензенскую область 1 июля сообщил губернатор Олег Мельниченко. По его словам, обломки дрона повредили линии электропередачи и упали на недостроенное здание. Информация о пострадавших не поступала.