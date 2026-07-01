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20:55, 1 июля 2026Культура

В Союзе кинематографистов поддержали дополнительные меры в отношении зарубежного кино

Замглавы Союза кинематографистов Лешковский поддержал идею квотирования зарубежного кино
Гульназ Астахова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: kitzzeh / Shutterstock / Fotodom

Президент Гильдии кинодраматургов, заместитель председателя Союза кинематографистов России Алексей Лешковский в беседе с «Радио КП» поддержал идею о введении дополнительных механизмов регулирования проката зарубежных фильмов в РФ. Речь идет о квотировании.

«Это механизм совершенно легитимный и не в России придуманный. Международный опыт весьма богатый существует, и он был изобретен для защиты отечественных кинопроизводителей от американского кино», — пояснил замглавы Союза. Он отметил, что соответствующая инициатива рассматривается в Госдуме.

При этом Лешковский усомнился, что обсуждаемый сбор в размере пяти миллионов рублей за выдачу прокатного удостоверения для зарубежных фильмов существенно будет влиять на крупных международных дистрибьюторов. Также, по его словам, только квотирования недостаточно — нужен комплексный подход к управлению отраслью.

Отдельное внимание он уделил репертуарной политике российских кинотеатров. По мнению спикера, кино в России сегодня находится в застое. «И вопрос в смыслах, которые оно производит, вопрос в ролевых моделях поведения современных киногероев», — уточнил он. Необходимо рассматривать кино как стратегическую отрасль экономики и важный инструмент формирования системы ценностей и гражданского самосознания, заключил Лешковский.

Ранее стало известно, что в России начнут взимать процент от проката зарубежных фильмов в пользу отечественного кинематографа. Режиссер Никита Михалков сообщил, что прокатчикам также придется оплачивать «входной билет» просто за рассмотрение иностранной картины для того, чтобы она попала на экран.

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