Главное за 30 июня. Блокировка телефонов по IMEI, налог на зарубежное кино и ИИ-уроки в вузах
Россия ведет переговоры о завозе топлива из других стран. Кто в списке кандидатов?
Россия начала переговоры с другими странами о возможном импорте нефтепродуктов. Закупки за границей помогут охладить внутренний спрос, пояснил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Откуда будут везти топливо, он не уточнил.
По понятным причинам мы не будем об этом говорить. Контакты осуществляются
Какие страны назвали в Госдуме и эксперты?
Небольшие партии топлива могут привезти из Белоруссии и Казахстана, допустил первый зампред Комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских.
Эксперт топливного рынка Анастасия Бунина также назвала Белоруссию наиболее вероятным партнером. По ее мнению, ажиотаж спадет сам в течение нескольких недель.
У нас нет кризиса, нет провала. У нас прекрасные запасы. Ажиотажный спрос на сегодняшний день не ключевой фактор, но, наверное, второй по значимости после вражеских атак беспилотников.
Также среди поставщиков чисто технически может оказаться и Азербайджан, отметил глава аналитического управления ФНЭБ Александр Пасечник. Но запасов на российских нефтебазах пока достаточно, добавил он.
Ситуация в ретейле — хватит ли топлива для доставки продуктов в магазины
Минпромторг России контролирует ситуацию с наличием горючего у ретейлеров. Представители министерства заявили, что жалоб от них на нехватку топлива для доставки продуктов в магазины пока нет.
Если проблемы появятся, ведомство обещает оперативно принять меры поддержки
Правительство обсуждает временное снижение экологических стандартов для топлива до уровня «Евро-2». По информации «Коммерсанта», этот шаг позволит НПЗ быстро нарастить производство горючего на сотни тысяч тонн в месяц.
В середине июня власти уже разрешили отпускать бензин стандарта «Евро-3» с повышенным содержанием серы.
Накануне президент России Владимир Путин обсудил с правительством ситуацию с топливом.
Президент отметил, что поврежденные украинскими ударами объекты энергетики быстро восстанавливают, а запасы бензина в стране составляют 1,7 миллиона тонн.
При этом глава государства сказал, что очереди на заправках есть, и поручил уделить особое внимание снабжению фермеров.
Мы сейчас наблюдаем определенный дефицит, но он некритичен.
Беспилотник упал на дом в Подмосковье: погибли мать и младенец
В подмосковном Егорьевске ночью 30 июня беспилотник упал на частный дом. Там жила семья из четырех человек. В момент трагедии все спали на втором этаже, дрон влетел прямо спальню, где отдыхали мать и шестимесячный ребенок.
Младенец получил сильные ожоги, в больницу его не довезли — сердце остановилось в машине скорой помощи. Мама получила открытую черепно-мозговую травму, врачи ампутировали ей обе ноги. В итоге женщина не выжила. Отец тоже получил ранение, ему ампутировали ступню. Второй ребенок пары, шестилетний мальчик, физически почти не пострадал, но находится в тяжелом психологическом состоянии.
Из-за налета в Егорьевске ввели режим повышенной готовности. Он действует с восьми утра в границах двух домов. Создана комиссия для оценки ущерба. Пострадавшим пообещали дополнительные выплаты.
Губернатор Андрей Воробьев сообщил, что за ночь ПВО и средства радиоэлектронной борьбы отразили 60 беспилотников. Дроны сбили в Домодедове, Чехове, Дубне, Кашире, Воскресенске, Павловском Посаде, Одинцове, Бронницах, Раменском, Ступине, Коломне и Егорьевске.
По данным Минобороны, всего за ночь над регионами сбили 419 украинских дронов. Под удар попали Тамбовская, Тверская, Орловская, Рязанская и Липецкая области, Московский регион, Крым, Краснодарский край и другие субъекты.
После ночного налета беспилотников в московских аэропортах временно ограничили полеты. В Пулково отменил 17 рейсов между Петербургом и столицей. Восемь должны были прилететь, девять — вылететь.
Среди отмененных прилетающих оказались четыре из Шереметьево, три из Внуково и один из Домодедово. А в Пулково не смогли улететь пять рейсов в Шереметьево, три — во Внуково и еще один — в Домодедово.
Что еще важно: изучение ИИ в вузах, налог на зарубежное кино и база IMEI-кодов
Режим ЧС в Туапсинском округе отменили спустя 2,5 месяца после его введения. Режим ЧС в Туапсинском районе ввели в середине апреля. Тогда, 16 и 20 апреля украинские дроны атаковали нефтебазы, из-за чего произошел разлив топлива и разгорелись пожары. Специальные службы и волонтеры долгое время тщательно очищали прибрежные пострадавшие зоны.
Сегодня в оперштабе Кубани сообщили, что спасатели полностью завершили уборку прибрежной территории после разлива нефтепродуктов.
Минобрнауки предложило ввести в российских вузах обязательные предметы по изучению искусственного интеллекта. Глава ведомства Валерий Фальков подчеркнул, что пилотный проект по тестированию базового модуля проведут в 17 университетах страны.
В дальнейшем программы по ИИ интегрируют в подготовку инженеров, юристов, медиков и историков.
В России с 1 марта 2027 года запустят государственную базу IMEI-кодов для блокировки украденных телефонов. Операторы связи будут обязаны в течение часа вносить данные о смене аппарата абонентом, а при утере блокировать сим-карту за день.
При этом серые гаджеты, ввезенные в страну неофициально, пока отключать от сетей не планируют.
Суд приговорил троих россиян к тюремным срокам до 25 лет за госизмену и подготовку терактов. ФСБ выяснила, что фигуранты работали на украинские спецслужбы и собирали данные об оборонных предприятиях в Костромской, Смоленской и Тульской областях.
Осужденные получили от 12 до 25 лет колонии.
В России начнут взимать процент от проката зарубежных фильмов в пользу отечественного кинематографа. Режиссер Никита Михалков сообщил, что прокатчикам также придется оплачивать «входной билет» просто за рассмотрение иностранной картины для того, чтобы она попала на экран.
Это будет серьезная помощь нашему кинематографу, потому что процент от проката иностранных картин пойдет в рефинансирование отечественного кино... Эта практика не нами придумана, она существует, например, во Франции, в Китае. И это абсолютно не значит, что мы не увидим иностранного кино.
Что еще интересно: налоги Киркорова, бесплатная вода для москвичей и зумеры против трудоголизма
Особняк Киркорова в Майами проверил Минфин США — певцу придется выплатить налогов почти на 80 тысяч долларов. И это при том, что прошлом году площадь дома уменьшилась. Например, зона SPA сократилась с 7,5 до 2,8 квадратных метров.
В 2024 году артист отдал на налоги около 74,5 тысячи долларов. В 2025-м сумма выросла почти до 77 тысяч.
В России снизились продажи чая. За первые пять месяцев 2026 года черный потерял 11% продаж, зеленый — 9%, травяной — 10%. С ростом цен падение спроса связать сложно, поскольку за год продукт подорожал всего на 0,2-1,7 процента. А в Ассоциации компаний розничной торговли, объединяющей крупных продуктовых ретейлеров, вовсе сообщили, что закупочные цены на черный чай за год снизились на 10%.
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