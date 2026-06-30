Главное за 30 июня. Блокировка телефонов по IMEI, налог на зарубежное кино и ИИ-уроки в вузах

Также среди поставщиков чисто технически может оказаться и Азербайджан, отметил глава аналитического управления ФНЭБ Александр Пасечник. Но запасов на российских нефтебазах пока достаточно, добавил он.

Ситуация в ретейле — хватит ли топлива для доставки продуктов в магазины

Минпромторг России контролирует ситуацию с наличием горючего у ретейлеров. Представители министерства заявили, что жалоб от них на нехватку топлива для доставки продуктов в магазины пока нет.

Если проблемы появятся, ведомство обещает оперативно принять меры поддержки