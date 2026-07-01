Вернувшийся из плена на Украине рассказал об одном принуждении для россиян

Вернувшийся из плена курянин рассказал, что россиян принуждали говорить по-украински

Вернувшийся из плена житель Курской области рассказал, что россиян принуждали говорить по-украински. Его комментарий приводит ТАСС.

Мужчина отметил, что не его одного убеждали в ненужности родине.

«Морально, психологически воздействовали. Говорили не забывать, где ты находишься. Принуждение к украинскому языку — постоянно на нем разговаривают», — поделился бывший пленный.

Курянин пояснил, что на Украине пленных обвиняли в мародерстве и дезертирстве. Он утверждает, что его и земляков содержали в лагерях для военнопленных и относились к ним как к военным.

До этого уполномоченный по правам человека при президенте России Яна Лантратова заверила, что поиски 300 пропавших без вести жителей Курской области будут продолжены. Она уточнила, что данная работа ведется во взаимодействии с украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцом.