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09:01, 1 июля 2026Россия

Вернувшийся из плена на Украине рассказал об одном принуждении для россиян

Вернувшийся из плена курянин рассказал, что россиян принуждали говорить по-украински
Майя Назарова
Майя Назарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Вернувшийся из плена житель Курской области рассказал, что россиян принуждали говорить по-украински. Его комментарий приводит ТАСС.

Мужчина отметил, что не его одного убеждали в ненужности родине.

«Морально, психологически воздействовали. Говорили не забывать, где ты находишься. Принуждение к украинскому языку — постоянно на нем разговаривают», — поделился бывший пленный.

Курянин пояснил, что на Украине пленных обвиняли в мародерстве и дезертирстве. Он утверждает, что его и земляков содержали в лагерях для военнопленных и относились к ним как к военным.

До этого уполномоченный по правам человека при президенте России Яна Лантратова заверила, что поиски 300 пропавших без вести жителей Курской области будут продолжены. Она уточнила, что данная работа ведется во взаимодействии с украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцом.

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