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19:35, 1 июля 2026Мир

Захарова ответила гордящемуся самым гомосексуальным парламентом Британии Стармеру

Захарова ответила Стармеру на слова о гомосексуальном парламенте словами «не поспоришь»
Гульназ Астахова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова в беседе с «КП» прокомментировала слова премьер-министра Великобритании Кира Стармера, который назвал парламент Соединенного Королевства самым гомосексуальным (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) в мире.

Дипломат с иронией отреагировала фразами «тут не поспоришь» и «потрясающие результаты». По ее словам, «такой гомосексуализации британского парламента мы еще не видели».

«Мы боялись их с такими достижениями поздравить, чтобы не обидеть. Но раз уж Стармер сам сказал, то, как говорится, примите наше искреннее восхищение и не останавливайтесь на достигнутом. Честно говоря, я думала, что и в других ветвях власти в Британии не хуже обстоят дела, особенно в Форин-офисе, исходя из результатов. Но судить не берусь. Пусть новая команда на Даунинг-стрит ставит не менее амбициозные задачи», — сыронизировала спикер российского МИД.

Ранее сообщалось, что Стармер похвастался самым гомосексуальным в мире парламентом Британии. «Я очень горжусь тем, что наш парламент самый гомосексуальный. Я не думаю, что где-либо и когда-либо так было. Я считаю, что в мире нет более гомосексуального парламента, чем этот», — заявил политик.

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