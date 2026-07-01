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05:25, 1 июля 2026Интернет и СМИ

Запад встряхнули слова Путина о сильной России

Weltwoche: Слова Путина о мощи России доказывают несостоятельность политики Запада
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Слова президента России Владимира Путина о сохранении для страны статуса сильной державы встряхнули западное общество и заставили взглянуть на политику европейцев в отношении Москвы по-новому. По словам экс-члена Национального совета Швейцарии Роджера Кеппеля, это доказывает несостоятельность курса Запада, его цитирует Die Weltwoche.

«Россия может быть только сильной и независимой державой, либо России не будет вообще. Вот масштаб, в котором мыслит Путин. Именно поэтому меня так сильно беспокоит, что Запад опьянен морализаторством и страдает манией величия», — подчеркнул Кеппель.

По его словам, для россиян этот вопрос является вопросом выживания, в то время как Запад неоправданно поднял ставки и самостоятельно вовлек себя в противостояние, к которому оказался не готов.

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