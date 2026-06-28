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16:38, 28 июня 2026Россия

Путин назвал условие существования России

Путин: Россия может быть только сильной и самостоятельной державой
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Ramil Sitdikov / Reuters

Россия может быть только сильной и самостоятельной державой, или она перестанет существовать. Такое условие назвал президент России Владимир Путин в ходе съезда партии «Единая России», трансляция которого ведется во «ВКонтакте».

По его словам, при любом проявлении Россией слабости с ней тут же перестают считаться и начинают говорить языком силы. «Опробовать, как говорят в народе, на зуб. Хотят ослабить нас любым путем. Избавиться от нас, как от мирового фактора, который всегда стоял на пути зла. Этого никогда ни у кого не получалось, не получится и сейчас, не получится и впредь», — подчеркнул глава государства.

Он обратил внимание, что при этом Россия стоит на ногах и готова бороться за свои фундаментальные интересы, мировоззрение, традиции и устои.

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