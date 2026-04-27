Путин: Стремление защищать Родину превыше всего для россиян

Президент России Владимир Путин высказался о стремлении россиян защищать Родину, отметив, что оно у граждан страны превыше всего. Его слова приводит РИА Новости.

«Для нас любовь к Родине, стремление ее защищать превыше всего», — обозначил Путин.

Глава государства также высказался об ответе на давление, угрозы и агрессивные выпады в сторону России. По его словам, жители ответили сплоченностью, а государство — быстрым принятием решений, в том числе и на законодательном уровне. «Это очень важно», — заключил Путин.

Ранее Путин заявлял, что Россия достигнет целей специальной военной операции на Украине только благодаря сплоченности. Об итогах конфликта он высказывался одной фразой: «Мы знаем, чем все это закончится».