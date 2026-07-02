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17:08, 2 июля 2026Путешествия

50-летний охранник изнасиловал 18-летнюю туристку возле отеля в Греции

Daily Mail: Охранник изнасиловал 18-летнюю девушку возле отеля на Крите
Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Nicolas Economou / NurPhoto via Getty Images

50-летний охранник изнасиловал 18-летнюю туристку из Великобритании возле отеля в Греции. Подробности истории приводит газета Daily Mail.

Уточняется, что девушка проводила отпуск в городе Малия на Крите. По ее словам, незнакомый мужчина остановил ее рано утром у отеля 30 июня. Затем он отвел ее в уединенное место, где изнасиловал.

18-летняя туристка сообщила об инциденте местной полиции, которая начала расследование. Правоохранителям удалось найти подозреваемого, его арестовали в день совершения преступления.

Ранее неизвестный мужчина изнасиловал девочку-подростка в отеле в Европе. Нападение произошло на территории гостиницы Citywest в Дублине, Ирландия.

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