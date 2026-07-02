Бывший президент Венгрии выступил с обвинением в адрес премьер-министра

Экс-президент Венгрии Адер: Политика Мадьяра ведет страну к гражданской войне

Политика премьер-министра Венгрии Петера Мадьяра ведет страну к гражданской войне. С таким обвинением выступил бывший венгерский президент Янош Адер в интервью Mandiner.

«Сейчас могут быть созданы опасные прецеденты, и последствия непредсказуемы... Мы можем устроить период холодной гражданской войны, с оруэлловским миром, где любовь на самом деле означает ненависть, мир — войну, а свобода — рабство», — заявил политик.

Адер подчеркнул, что попытка отстранить действующего президента путем поправки в конституцию страны нарушает принцип верховенства права. По его словам, сторонникам Мадьяра выгодно таким образом вселять страх и отвлекать венгров от недостатков правительства.

Ранее Венгрия столкнулась с критическим дефицитом питьевой воды из-за аномальной жары.