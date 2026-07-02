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14:39, 2 июля 2026Путешествия

Агутин и Пресняков устроили концерт для пассажиров в самолете и попали на видео

Леонид Агутин и Владимир Пресняков устроили концерт в самолете Москва — Сочи
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Российские певцы Леонид Агутин и Владимир Пресняков устроили концерт для пассажиров в самолете, летевшем из Москвы в Сочи, и попали на видео. Кадры публикует KP.RU.

Видео было снято 1 июля на борту авиакомпании «Аэрофлот». Артисты исполнили свои хиты, которым подпевали как пассажиры, так и члены экипажа.

Этот перформанс был приурочен к музыкальному фестивалю Aguteens, который проходит в Сочи с 1 по 11 июля.

Ранее турист с баяном устроил концерт для застрявших в аэропорту Сочи из-за угрозы беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) людей. Он также попал на видео.

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