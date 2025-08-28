Путешествия
12:09, 28 августа 2025Путешествия

Турист с баяном устроил концерт для застрявших в аэропорту Сочи людей и попал на видео

Турист с баяном устроил концерт для застрявших в аэропорту Сочи из-за БПЛА людей
Елизавета Гринберг (редактор)

Турист с баяном устроил концерт для застрявших в аэропорту Сочи из-за угрозы беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) людей и попал на видео. Его публикует Telegram-канал KubMash.

Уточняется, что из-за ночных атак на Краснодарский край ночью 28 августа аэропорт города вводил ограничения на прием и выпуск самолетов, было задержано более 60 рейсов, и людям приходилось часами ждать вылета. На кадрах видно, как один из пассажиров развлекает людей игрой на баяне, сидя на лестнице. Вокруг него — толпы туристов, ожидающих посадки.

Сообщается, что в настоящее время воздушная гавань все еще работает с задержками. Кроме того, рейсы в Москву, Казань, а также в Иорданию были отменены.

ВСУ атаковали Краснодарский край в ночь на 28 августа, над регионом перехватили 18 летательных аппаратов. В аэропорту Сочи ввели временные ограничения на полеты. Аналогичные меры были приняты в авиагаванях Саратова, Волгограда и Самары.

