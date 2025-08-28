В двух российских аэропортах приостановили полеты

Росавиация: В двух российских аэропортах временно остановили полеты

Аэропорты двух российских городов — Саратова и Сочи — временно остановили полеты. Об этом в четверг, 28 августа, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram.

Он пояснил, что ограничения были введены с целью обеспечения безопасности полетов.

Кореняко объявил об ограничениях в аэропортах в 02:02 по московскому времени.

Ранее в аэропорту Волгограда в целях безопасности ввели ограничения на полеты. Воздушная гавань временно не принимает и не выпускает самолеты. Ограничения начали действовать в 22:12 по московскому времени.