В российском аэропорту ограничили полеты

Росавиация: В аэропорту Волгограда ограничили полеты в целях безопасности
Фото: Ross Parmly / Unsplash

В аэропорту Волгограда в целях безопасности ввели ограничения на полеты. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

По его словам, воздушная гавань временно не принимает и не выпускает самолеты. Ограничения начали действовать в 22:12 по московскому времени.

Ранее сотрудники ФСБ пресекли попытку теракта в аэропорту Владикавказа. 25-летний россиян планировал поджечь самолет с помощью специального пиротехнического устройства и пытался склонить сотрудника службы авиационной безопасности аэропорта к соучастию в преступлении.

