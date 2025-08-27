Предотвращен теракт в аэропорту Владикавказа

В Северной Осетии предотвратили поджог самолета в аэропорту Владикавказ

В аэропорту Владикавказа предотвращен теракт. Об этом «Интерфаксу» сообщили в управлении ФСБ по Северной Осетии.

Задержан 25-летний гражданин России, который планировал поджечь самолет с помощью специального пиротехнического устройства. Мужчина подбивал на преступление сотрудника службы авиационной безопасности аэропорта.

Подозреваемый систематически посещал украинские радикальные сообщества в мессенджере, где выкладывалась информация о пытках и убийствах российских военнослужащих. В отношении него возбуждены уголовные дела о покушении на теракт и содействие террористической деятельности. Согласно санкции суда, мужчина арестован.

Ранее сообщалось о задержании 35-летнего волгоградца, готовившего атаки на военный аэродром в Энгельсе.