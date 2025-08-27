Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
16:16, 27 августа 2025Силовые структуры

Предотвращен теракт в аэропорту Владикавказа

В Северной Осетии предотвратили поджог самолета в аэропорту Владикавказ
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

В аэропорту Владикавказа предотвращен теракт. Об этом «Интерфаксу» сообщили в управлении ФСБ по Северной Осетии.

Задержан 25-летний гражданин России, который планировал поджечь самолет с помощью специального пиротехнического устройства. Мужчина подбивал на преступление сотрудника службы авиационной безопасности аэропорта.

Подозреваемый систематически посещал украинские радикальные сообщества в мессенджере, где выкладывалась информация о пытках и убийствах российских военнослужащих. В отношении него возбуждены уголовные дела о покушении на теракт и содействие террористической деятельности. Согласно санкции суда, мужчина арестован.

Ранее сообщалось о задержании 35-летнего волгоградца, готовившего атаки на военный аэродром в Энгельсе.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Прямой выпад в адрес России». В Госдуме отреагировали на слова Алиева об СВО и «российском вторжении»

    Египет начал реализацию планов по Газе наперекор Израилю

    Уехавшая из России дочь Машкова пожалела о потере связи с отцом

    Заключенный сбежал из тюрьмы на мотоцикле ради новорожденного сына

    Зумеры назвали любимые российские и советские фильмы

    В России ответили на слова Алиева о «российском вторжении»

    Премьер одной страны получил письмо от Путина

    Раскрыт заработок «Квартета И» за один спектакль

    Экономист рассказал о следующем снижении ключевой ставки

    «Калашников» запустит производство дронов «Архангела»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости