Задержание ФСБ готовившего теракт на аэродроме в Энгельсе попало на видео

Задержание ФСБ готовившего теракт на аэродроме в Энгельсе сняли на видео

ФСБ показала видео задержания 35-летнего волгоградца, готовившего атаки на военный аэродром в Энгельсе. Запись опубликовало РИА Новости.

На кадрах силовики врываются в квартиру мужчины. Его кладут лицом в пол и надевают на него наручники. Затем россиянин рассказывает подробности совершенного преступления. Он арендовал жилье около военного аэродрома Энгельса, где планировал оборудовать модуль навигации для украинских беспилотников. Под видом курьера задержанный должен был извлечь из тайника средства диверсии и нанести удар по инфраструктуре Минобороны.

Правоохранители выяснили, что с 2019 по 2022 годы мужчина жил во Львовской области Украины. В какой-то момент у него закончилось разрешение на временное проживание, тогда россиянин перестал отмечаться в органах по вопросам миграции Украины. Мотивом преступления стало желание получить гражданство Украины.