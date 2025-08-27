Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
10:54, 27 августа 2025Силовые структуры

Задержание ФСБ готовившего теракт на аэродроме в Энгельсе попало на видео

Задержание ФСБ готовившего теракт на аэродроме в Энгельсе сняли на видео
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: РИА Новости

ФСБ показала видео задержания 35-летнего волгоградца, готовившего атаки на военный аэродром в Энгельсе. Запись опубликовало РИА Новости.

На кадрах силовики врываются в квартиру мужчины. Его кладут лицом в пол и надевают на него наручники. Затем россиянин рассказывает подробности совершенного преступления. Он арендовал жилье около военного аэродрома Энгельса, где планировал оборудовать модуль навигации для украинских беспилотников. Под видом курьера задержанный должен был извлечь из тайника средства диверсии и нанести удар по инфраструктуре Минобороны.

Правоохранители выяснили, что с 2019 по 2022 годы мужчина жил во Львовской области Украины. В какой-то момент у него закончилось разрешение на временное проживание, тогда россиянин перестал отмечаться в органах по вопросам миграции Украины. Мотивом преступления стало желание получить гражданство Украины.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Алиев назвал СВО российским вторжением и поддержал целостность Украины

    Россияне раскрыли способы снятия стресса после рабочего дня

    Рыбак четыре часа сражался с огромным «динозавром» и установил новый рекорд

    Одна страна раскрыла масштабы военной поддержки Украины

    В Госдуме посоветовали приготовить ежовые рукавицы пригрозившему России канцлеру ФРГ

    Российские нефтяники резко увеличат расходы на себя

    Сотни туристов поехали на отдых в Крым и провели неделю без душа и туалета

    Российским банкам предсказали миллиардные штрафы

    В команде Трампа оценили его шансы на Нобелевскую премию

    Блогеров бесплатно научат выделяться в медиапространстве

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости