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15:06, 2 июля 2026Забота о себе

Россиян предупредили о необычном летнем аллергене

Врач Болибок: Компоненты средств от солнца могут вызывать аллергию
Анна Харитонова
Анна Харитонова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: BearFotos / Shutterstock / Fotodom

Солнцезащитные средства — сложные химические композиции, содержащие и органические, и неорганические вещества. Об этом RT заявил врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок.

Если человек подвержен аллергическим реакциям, нужно с большой осторожностью подойти к выбору солнцезащитных средств и внимательно ознакомиться с их составом

Владимир Болибокврач иммунолог-аллерголог

Так, предупредил специалист, оксибензон (бензофенон-3) чаще всего повинен в аллергических реакциях, при этом он всасывается в кровь и потенциально может влиять на эндокринную систему.

Октиноксат тоже может вызывать раздражение кожи и аллергию, а высокие концентрации октокрилена способны спровоцировать аллергический контактный дерматит, указал Болибок. Гомосалат может вызывать раздражение на чувствительной коже.

Также провоцировать аллергию могут агрессивные отдушки, консерванты и спирты, заключил врач.

Ранее были названы вызывающие аллергию неочевидные продукты.

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