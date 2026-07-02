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17:22, 2 июля 2026Силовые структуры

Артиста кукольного театра заподозрили в расправе над коллегой в российском регионе

В Ханты-Мансийске артиста кукольного театра заподозрили в расправе над коллегой
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Ханты-Мансийске артиста кукольного театра заподозрили в расправе над коллегой. Об этом сообщает URA.RU.

По данным источника, между мужчинами произошла драка, во время которой один из них споткнулся и ударился головой. Спасти его не удалось. Возбуждено уголовное дело по статье 109 («Причинение смерти по неосторожности») УК РФ.

Ранее сообщалось, что в Прикамье суд приговорил экс-депутата Константина Окунева (внесен в реестр экстремистов и террористов Росфинмониторинга) к семи годам заключения за ведение экстремистского канала в Telegram.

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