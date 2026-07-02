Артиста кукольного театра заподозрили в расправе над коллегой в российском регионе

В Ханты-Мансийске артиста кукольного театра заподозрили в расправе над коллегой

В Ханты-Мансийске артиста кукольного театра заподозрили в расправе над коллегой. Об этом сообщает URA.RU.

По данным источника, между мужчинами произошла драка, во время которой один из них споткнулся и ударился головой. Спасти его не удалось. Возбуждено уголовное дело по статье 109 («Причинение смерти по неосторожности») УК РФ.

Ранее сообщалось, что в Прикамье суд приговорил экс-депутата Константина Окунева (внесен в реестр экстремистов и террористов Росфинмониторинга) к семи годам заключения за ведение экстремистского канала в Telegram.