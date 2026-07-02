Звезда ТНТ раскрыл секрет создания шуток

Комик Чебатков рассказал, что ищет новые впечатления, чтобы писать шутки

Популярный в России комик, звезда шоу Stand Up на канале ТНТ Евгений Чебатков рассказал, как он придумывает шутки. Своим опытом он поделился в интервью Forbes.

Комик заявил, что ищет новые впечатления, чтобы писать монологи. «Я стараюсь жить жизнь и делать много разных вещей: ходить на встречи, в которых, может, сомневаюсь поначалу, знакомиться со странными людьми, посещать новые места, пробовать новые занятия», — уточнил он.

Затем, как отметил Чебатков, он выбирает самые интересные события, причем зачастую они бывают драматическими. «Например, мне правда было очень плохо после того, как меня укусил слепень. И сажусь писать: предполагаю, фантазирую дальнейшее развитие событий, накидываю сверху какие-то мысли. (...) Пришла идея связать этот случай с супергероями (на концерте он шутил, что после укуса станет человеком-слепнем — прим. «Ленты.ру»)», — раскрыл он секрет создания шуток.

Далее Чебатков устраивает проверочные концерты, на которых смотрит, как зрители реагируют на его монолог. По словам комика, если аудитории не понравились какие-то шутки, то он убирает их и придумывает новые.

Ранее Чебатков назвал разницу между российскими и зарубежными зрителями. Он заявил, что аудитория в России не такая расслабленная, как за границей.